"التربية" تطلق "ملتقى المواد الدراسية للمعلمين" بعجمان

جانب من المشاركين في الملتقى

الشارقة 24 – وام:



انطلقت الثلاثاء فعاليات "ملتقى المواد الدراسية للمعلمين الأول" الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ويستضيف 10 آلاف من معلمي الوزارة من جميع التخصصات ولجميع الصفوف والحلقات ويعقد بمعهد تدريب المعلمين بعجمان.



ويناقش الملتقى الذي يستمر حتى 11 يناير الجاري عدة محاور رئيسة تتضمن استراتيجيات التعليم الحديثة وآلية توظيفها في كل مادة دراسية وأساليب وطرق التدريس الحديثة البيئة الصفية المحفزة والآمنة التفكير الإبداعي في الأنشطة الصفية واللا صفية، وتوظيف التكنولوجيا في الغرفة الصفية والتوقعات المستقبلية للعملية التعليمية.