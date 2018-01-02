راشد الشرقي: "عام زايد" يأتي مقروناً باسم من سعى بالخير فجاد وزاد

الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

الشارقة 24 – وام:



قال الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن عام 2018 "عام زايد"، يأتي مقروناً باسم خير من أحببنا وأحبنا.. وخير من سعى بالخير مسعاه الكريم.. وخير من جاد وزاد.. فهذا يعني أن الأفق الذي نرنو إلى مكتنزات أحلامه سيورق ضياء لتكتمل أنشودة الوطن المزهر بالنجوم ورمزه الطيب الثرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



وأضاف في تصريح بمناسبة بدء عام زايد أن شعباً بناه زايد للعلا قدره أن يكون شعب الذرى، مشيراً إلى أن العام الجديد وهو يفتح ذراعيه في أرض الإمارات مانحاً غير مدخر من السعادة شيء لهو العام الذي سيحمل بكل شرف اسم زايد مباهياً به سالفات الأعوام ومقبلاتها في فرادة لن تتكرر وآصرة علاقة لن تنتج مثلها جدليات التاريخ بكل مستمداتها بين قائد وشعب.. بين أبناء وأب هكذا قررت العلاقة انتظامها في مسماها ليكون زايد عمراً تشرفنا به وحمدنا الله عليه وندعو اليوم له.