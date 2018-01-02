الشعبة الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني الخليجية

الشارقة 24 – وام:

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع العاشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد الأربعاء بمقر مجلس الأمة الكويتي.

وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الخليجية المشتركة التي من ضمنها رؤية المجالس التشريعية الخليجية للتعامل مع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتعزيز العلاقات البرلمانية مع المجموعات الجيوسياسية البرلمانية على المستوى الدولي.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من سالم عبيد الشامسي وحمد الرحومي العضوين بالمجلس الوطني الاتحادي .

وقد أعدت الشعبة البرلمانية الإماراتية تصوراً حول الرؤية الخليجية بشأن مكافحة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية بناء على مرئيات مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون سيتم عرضه خلال الاجتماع .