محمد بن راشد : شكراً لمحمد بن زايد "باني الوطن وأسد العرين"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى حياته من أجل الوطن ووفر العيش الكريم لأبناء دولتنا ورسخ لنا مكاناً ومكانة بين الأمم ويعمل لتأمين مستقبل بلدنا لعشرات السنين.

جاء ذلك في رسالة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعنوان "شكراً محمد بن زايد".. فيما يلي نصها: "الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. أهلنا وأحبابنا وأبناءنا .

أبناء الوطن.. أينما كنتم.. وفي أي موقع أنتم.. تحية لكم.. تحية ملؤها المحبة.. مع بداية عام جديد.. وفصل جديد.. في تاريخ وطننا الحبيب .

أيها الإخوة والأخوات.. مع بداية العام الجديد.. أحببت أن أوجه هذه الرسالة لأخي.. وصديقي.. ورفيق دربي.. وطريقي.. أخي بو خالد.. محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه.. وسدد في خدمة الوطن خطاه.. رسالتي له "شكراً محمد بن زايد ".. لا أشكره باسمي.. ولكن باسم شعبي.. ولا أشكره لشيء شخصي.. بل لوطن يصنعه لأجيال بلدي.. شكراً محمد بن زايد لأنك امتداد زايد فينا.. وظله الباقي بيننا.. شكراً محمد بن زايد لأنك حامي حمى الوطن.. وباني حصنه.. وقائد عسكره.. وأسد عرينه.. شكراً محمد بن زايد لأنك احتضنت الشباب.. وعلمت الأجيال خدمة الوطن.. وزرعت البطولة والرجولة والجندية فيهم .

شكراً محمد بن زايد.. أكملت المسيرة.. وأسست للمئوية الجديدة.

شكراً محمد بن زايد.. أكرمت الشهداء.. واحتضنت أبناءههم.. وواسيت أهاليهم.. ورفعت بالعز والفخر راية مجدهم.. شكراً محمد بن زايد .

شكراً لقيادتك.. وحزمك.. وعزمك.. شكراً لاحتضانك الأبناء.. وتقديرك الآباء.. ومحبتك للأمهات.. ودعمك للشباب.. شكراً لك يا بو خالد ..

قليلون من يعرفون أنه يعمل 18 ساعة في اليوم من أجل الإمارات.. قليلون من يعرفون أن مدة إجازته في العام لا تتعدى الأسبوع.. قليلون من يعرفون أن عشرات الملايين من الأطفال حول العالم يستفيدون من خيره وعطائه الذي يقدمه بهدوء ومن دون أي ضجيج.. قليلون من يرونه يسهر ليلاً مع جنودنا المرابطين.. ويراجع خطط التنمية نهاراً مع الخبراء والمسؤولين، لتأمين مستقبل بلدنا لعشرات السنين .

شكراً لك بو خالد على استثمارك في التعليم.. شكراً لك على توفير العيش الكريم لأبناء دولتنا.. شكراً لك يا بو خالد لأنك أعطيت حياتك من أجل هذا الوطن العظيم.

نتوجه أيها الإخوة والأخوات في الرابع من يناير من كل عام في حملة وطنية بالشكر لفئة من فئات مجتمعنا.. اعترافاً بالفضل لهم.. وعرفاناً بأثرهم في حياتنا ومآثرهم في خدمة وطننا.. واليوم نحن ندعوا أبناء شعبنا لتوجيه رسالة شكر لمن يستحق الشكر.. ندعوهم لشكره عبر كلمة مخلصة.. أو صورة معبرة.. أو لفتة طيبة.. رسالة شكر لا توفيك حقك يا بو خالد .

شعبنا وِفيْ .. وقائدنا بو خالد له منا كل الشكر والمحبة والتقدير ..

شكراً محمد بن زايد.. أخوكم محمد بن راشد آل مكتوم.