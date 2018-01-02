"الهلال" يواصل دعم المشاريع الخدمية في اليمن

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعمها للمشاريع الخدمية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة في إطار حرصها الدائم على توفير بيئة صحية وآمنة للأشقاء اليمنيين.

وفي هذا الإطار سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الثلاثاء معدات ومستلزمات الوقاية الشخصية والسلامة المهنية لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت من أجل توفير مستوى أفضل لحماية العاملين بالصندوق.

وأشاد أحمد محمد العطاس المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بالدعم الإماراتي ومساندتهم في دعم الجهود الخدمية في المحافظة وهو ما كان له كبير الأثر في تحسين مستوى الخدمات بحضرموت واستتباب الأوضاع فيها.

وقال عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية العاملين من الأمراض علاوة على تعزيز سلامة البيئة من أجل تحسين النظافة العامة بوصفها من أوليات الاهتمام بصحة المواطنين.

وأكد حرص الهلال الأحمر الإماراتي على مواصلة برامجه الإغاثية والخدمية والإنسانية في ساحل ووادي حضرموت من أجل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الخدمية .