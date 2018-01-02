"المالية" تعتمد أول فاتورة شراء تشمل ضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24 – وام:

أصدرت وزارة المالية، الثلاثاء، أول أمر شراء يشمل ضريبة القيمة المضافة كما تم اعتماد أول فاتورة شراء ضريبية، وذلك على النظام المالي الاتحادي مع اتخاذ جميع إجراءات الصرف والسداد الخاصة بها لتكون الوزارة، بذلك أول جهة اتحادية تطبق الاجراءات الضريبية، وتصدر أول فاتورة ضريبية في عام 2018.

يأتي ذلك تأكيداً على التزام وزارة المالية بمختلف إجراءات العمل المالي الحكومي والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

وأعلنت وزارة المالية مؤخراً عن تحديثها للنظام المالي الاتحادي وجاهزيته الكاملة للتعامل مع جميع القضايا المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، كما وفرت الوزارة نظاماً وفريقاً متكاملاً للدعم الفني مع رقم هاتفي مخصص "336 533 600"، للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي، والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.