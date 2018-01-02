وفد من الداخلية يزور شرطة نيويورك

الشارقة 24 – وام:

بحث وفد من وزارة الداخلية خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى شرطة نيويورك، تعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين في المجالات الشرطية كافة وسبل تدعيهما.

كما اطلع الوفد برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني على عدد من الأساليب والممارسات المطبقة لدى الشرطة الأميركية، خاصة في مجالات تأمين الفعاليات والأحداث الكبرى.

والتقى وفد وزارة الداخلية خلال الزيارة المفوض العام لشرطة نيويورك جيمس اونيل والمسؤولين هناك، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف القضايا الشرطية والأمنية.