حمدان بن محمد يلتقي الشريك المؤسس لشركة غوغل العالمية

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سيرجي برين الشريك المؤسس لشركة "غوغل" العالمية ورئيس "ألفابت" الشركة الأم لـ "غوغل".



وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم على تجربة برين ومسيرته العلمية التي تكللت بنجاح عالمي، قائلاً : "قصة سيرجي ملهمة من غرفة في الجامعة ثم كراج مستأجر أسس مع صديقه لاري بيج وهما في العشرينات من العمر شركة غوغل التي تتجاوز قيمتها اليوم 600 مليار دولار"، مضيفاً سموه : "قصة سيرجي ولاري ملهمة، وقصة دبي أيضاً ملهمة .. نشترك معاً في الشغف بمحاولة صنع المستقبل .. لقد صنعا مستقبل المعرفة البشرية، وصنعنا نحن للعالم مدينة تمثل المستقبل العمراني والخدمي لمدن العالم".

وقال سموه: "الهدف من شركة جوجل ملهم وإنساني .. تنظيم المعرفة البشرية، وجعلها متاحة للجميع"، مؤكداً سموه بقوله: "بالشراكة والتعاون معها يمكننا عمل شيء مختلف للبشرية خلال العقود المقبلة".

واستعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع برين بحضور معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل آفاق التعاون المستقبلي مع "غوغل" من خلال مشاريع مشتركة تسعى إلى تسخير أحدث التقنيات المعلوماتية وتطوير الفضاء الإلكتروني المعلوماتي في سبيل خدمة البشرية في كافة المجالات، قائلاً سموه "نسعى لأن تكون دبي المختبر الأكبر عالمياً لتجربة تكنولوجيا المستقبل"، وأكد سموه أن "دبي قطعت مسافة كبيرة نحو المستقبل بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي أدرك أهمية بناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة والاستثمار البنّاء في العلم والعلماء، وربط التنمية الحديثة بالتقنيات المتقدمة".

ودعا سموه الشباب العربي إلى الاستفادة من تجربة برين وشريكه لاري بيج، رفيق دربه في الدراسة وتطوير محرك البحث العملاق "جوجل"، واستلهام مغامرتهما في العمل والابتكار، حيث قال: "ندعو الشباب العربي لاستلهام قصة غوغل في صنع قصص نجاح استثنائية .. ومستعدين في دبي لتوفير كافة أنواع الدعم لهم".