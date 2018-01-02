المناعي: 2018 عام نجدد فيه العهد بالعمل لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة

الشارقة 24:

قال سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كان قائداً وأباً لجميع أبناء الإمارات، وقد غرس في نفوس كل أبنائه قيماً ومبادئ سامية محورها خير الإنسان وسعادته وتقدمه.

وأضاف المناعي أن عام 2018، الذي يصادف الذكرى المئوية للوالد القائد والمؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، هو عام نحتفي فيه بفخر واعتزاز بمآثر "زايد الخير" والقيم الأصيلة التي زرعها فينا، وهو عام نجدد فيه العهد والوعد بالعمل من دون كلل ولا ملل وبذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة، التي تمضي على نهج الأب المؤسس نحو تحقيق النهضة الشاملة لدولة الإمارات في مختلف ميادين الحياة وفي شتى المحافل الدولية والعالمية، وفي جميع مجالات الإبداع والتميز والعطاء الإنساني.

واعتبر المناعي أن "عام زايد" هو فرصة لنا لرد الجميل لمن وهب عمره لتأسيس هذه الدولة وازدهارها ورقيها، وهو فرصة لنا لنعرب فيها عن الحب والولاء لقيادتنا الرشيدة التي واصلت مسيرة "الأب المؤسس"، ومضت على نهجه، فنجحت في جعل الإمارات دولة يحتذى بها في إسعاد شعبها، ويفيض خيرها إلى كل أصقاع العالم، ومنارة تشع بالتقدم والأمل والتسامح.