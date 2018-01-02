3ملايين و100 ألف درهم من حمدان بن راشد وقفاً للمشيخة الإسلامية في كوسوفو

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بتقديم 3 ملايين و100 ألف درهم للمشيخة الإسلامية بكوسوفو، لتنفيذ عدد من المشاريع الوقفية في كوسوفو يرصد ريعها لموازنة مشيخة كوسوفو ودعم المشاريع الاقتصادية والتعليمية وتشمل المحال التجارية والفصول الدراسية والأنشطة التربوية والاجتماعي.

ووقع سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية خلال استقباله وفداً من مشيخة كوسوفو برئاسة بسيم محمتي مستشار المفتي العام بكوسوفو اتفاقية لتنفيذ المشاريع الوقفية.

وقال بسيم محمتي إن نسبة المسلمين هناك تبلغ 96% ولديهم أنشطة متنوعة للتعايش المجتمعي مع جميع الطوائف الأخرى مما يؤكد سماحة الإسلام وإن علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ــ التي تعتبر نموذجاً للتعايش السلمي ــ قوية وراسخة منذ بدايتها في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله وجعل الجنة مثواه" حيث تطورت لتشمل جميع المجالات.