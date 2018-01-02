"فارس العطاء" رسخ الإمارات قبلة للخير ومنارة للعمل الإنساني

الشارقة 24 – وام:



أكدت "مبادرة زايد العطاء"، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى دعائم العمل التطوعي في دولة الإمارات، وترك بصمات واضحة على العمل الإنساني محلياً وعالمياً، ليجعل من دولة الإمارات قبلة الخير ومنارة العمل الإنساني.



وأكدت في تقرير لها بمناسبة "عام زايد"، أن العمل الإنساني في الإمارات أصبح أسلوب حياة ويمثل قيمة إنسانية نبيلة وسلوكاً حضارياً تؤمن به القيادة والشعب وتتناقله الأجيال، مثلها الأعلى في ذلك القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، فارس العطاء وزعيم الإنسانية الذي حث على البذل والعطاء ولعب دوراً مهماً وإيجابياً في تطوير المجتمعات وتنميتها.



وأضافت أن الدولة استمرت على نهج الخير والعطاء بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وذكر التقرير أن مبادرة زايد العطاء تأسست انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مؤسس الدولة وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء زايد الخير.



وأكدت مبادرة زايد العطاء أنها ستواصل تنفيذ مهامها ومشاريعها الإنسانية المبتكرة والغير مسبوقة داخل الإمارات وخارجها للتخفيف من معاناة الفقراء وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال مبادرات مميزة وخلاقة تساهم بشكل فعال في إيجاد حلول واقعية لمشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية مستدامة.



وأشارت في تقريرها إلى أن العمل الإنساني والخيري في الإمارات نابع من الدين والتراث والتقاليد والأخلاق التي تربى عليها مجتمعنا، مؤكدة الحرص على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية على أن تغطي جميع المحتاجين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين.



وأكدت أن "عام زايد" علامة فارقة في تاريخ الإمارات وفرصة للتعرف على الإنجازات التي حققتها الدولة على صعيد العمل الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها للدول والشعوب الأخرى والتي رسخت مسيرة العطاء والإنسانية والتسامح التي أرسى دعائمها الشيخ زايد "رحمه الله"، فضلاً عن أنه يعد رمزاً للعمل الإنساني لما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية جمعاء عززت مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني والتنموي إضافة إلى تجسيد مسيرة الوطن في البذل والعطاء.



وأوضحت مبادرة زايد العطاء أن الاهتمام بالإنسان واعتباره أحد الموارد الرئيسية التي يجب الاستثمار فيها والحرص على رعايتها وإسعادها هو مبدأ زايد الذي صار أسلوب حياة لقادة الدولة وأبنائها.



وأضافت أن "عام زايد" بما يحمله من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" يشكل دافعاً وحافزاً للأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات للبذل والعطاء من خلال مساعدة كل إنسان محتاج ومتضرر في العالم تخفيفاً عنه وتضامناً معه وتوفيراً لاحتياجاته.



وذكرت أن "عام زايد" سيسلط الضوء على المواقف الإنسانية العظيمة للمغفور له الشيخ زايد "رحمه الله" والتي التزم بها أبناؤه وشعبه على مدى العقود الماضية ليتحول هذا اليوم لمناسبة وطنية تعكس محبة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها لقائد عظيم قدم نموذجاً للعالم في العطاء والإنسانية وكرس هذا النهج مساراً للتنمية الشاملة على قاعدة القيم النبيلة.



وأكدت أن "عام زايد" يأتي تخليداً للسيرة العطرة للراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني وترسيخه على مستوى الدولة والذي جعل من الإمارات قبلة للخير ومنارة للإنسانية تفيض بعطائها على مختلف دول العالم ومضرباً للأمثال في التسامح ومحبة الخير والبذل والاحتفال بهذه المناسبة يجسد القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي.



وأشارت مبادرة زايد العطاء في تقريرها إلى أن عام زايد نستذكر فيها سيرة رجل رسخت في الذاكرة الوطنية والعالمية بما قدمه للبشرية من خدمات تجلت في معانيها مفاهيم الإنسانية بأبهى صورها.



وأضافت أن "عام زايد" هو عام تجديد العهد من دولة الإمارات للنهج الذي اختطه الراحل المؤسس، لافتة إلى أن إنجازات القائد المؤسس تلمستها الأجيال وتبقى سيرته العطرة يتناقلها الأجداد للأحفاد ولهذا نجد الحب الكبير الذي يكنه له الأطفال.



وذكرت المبادرة أن "عام زايد" هو مناسبة يبعث فيها شعب الإمارات رسالة للعالم أجمع مفادها أن الإمارات تصون إرث مؤسسها وتعاهده على المضي قدماً والسير على خطاه في كل ما ينفع الإنسانية من أعمال الخير وحب العطاء.



وتضمن التقرير المبادرات المجتمعية والإنسانية التي دشنتها مبادرة زايد العطاء خلال السنوات الماضية وجعلت الإمارات من أولى الدول في تنفيذ البرامج الصحية والإنسانية المتحركة على مستوى العالم وأسهمت في مساعدة الملايين من المرضى من خلال قوافل زايد العطاء ومشاريع بناء المستشفيات والمراكز الصحية والمجتمعية المتنقلة والميدانية والمدن الإنسانية الافتراضية في مختلف دول العالم.



وأبرز التقرير الدور الريادي لشباب الإمارات في مجال الخدمة المجتمعية والإنسانية في مختلف المحافل الدولية من خلال التطوع بما يزيد عن سبعة ملايين ساعة تطوع في خدمة الإنسانية في نموذج مميز ومبتكر للعمل الإنساني يحتذى به محلياً وعالمياً.



وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء إن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في المحافل الدولية في العطاء الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".



وأضاف أن القيادة الرشيدة أولت العمل التطوعي والعطاء الإنساني اهتماماً كبيراً حتى أصبح من سمات أبناء الإمارات فهو يمثل بمنهجه الاجتماعي والإنساني سلوكاً حضارياً ترتقي به المجتمعات والحضارات منذ القدم وأصبح يمثل رمزاً للتعاون بين أفراد المجتمع ضمن مختلف مؤسساته.



وأشار إلى أن مبادرة زايد العطاء منذ تأسيسها ترتكز على العمل الإنساني التطوعي وتهدف إلى تعزيز العمل التطوعي وتسخير طاقات الأفراد والمؤسسات من أجل المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والثقافة وفي فترات قصيرة من الزمن نجحت مبادرة زايد العطاء في وضع دولة الإمارات على خريطة العالم عن طريق توسيع نطاق المساعدات الإنسانية ودعم الملايين من المتضررين من الكوارث الطبيعية والفقر والتخلف والأوبئة في مناطق مختلفة من العالم.



ونجحت مبادرة زايد العطاء في جعل الإمارات من أولى الدول في تنفيذ البرامج الإنسانية والإغاثة الخيرية على مستوى العالم وأسهمت في مساعدة الملايين من المرضى من خلال قوافل زايد العطاء ومشاريع بناء المستشفيات والمراكز الصحية والمجتمعية المتنقلة والميدانية في مختلف دول العالم كما استقطبت نحو خمسة ملايين متطوع لتوصيل رسالتها الإنسانية إلى 100مليون عربي وإفريقي في إطار تطوعي.



وتهدف مبادرة زايد العطاء إلى تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وابداعاتهم للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية والعمل التطوعي تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.



ومنذ إنشائها عام 2000 أطلقت مبادرة زايد العطاء العديد من البرامج الإنسانية والصحية ومن أبرزها تدشين حملة العطاء الإنسانية العالمية وسلسلة العيادات والمستشفيات الميدانية التطوعية وتبني إنشاء أول مدينة إنسانية افتراضية متحركة وتأسيس أكاديمية زايد للعمل الإنساني والتنظيم الدوري لملتقى العطاء العربي والملتقى العربي لتمكين الشباب في العمل الإنساني ومؤتمر الإمارات للتطوع وجائزة فارس العطاء العربي ووسام وجائزة الإمارات للعمل الإنساني.



كما أطلقت برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي وبرنامج الإمارات للجاهزية المجتمعية وبرنامج الإمارات لتطوير مهارات الكوادر الطبية التطوعية وبرنامج الإمارات لإعداد القادة في المجال الإنساني وغيرها من المبادرات المبتكرة في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني.