السفير اليمني: العمل الإنساني في الإمارات أسلوب حياة

الشارقة 24 – وام:

أكد السفير المهندس فهد سعيد المنهالي سفير اليمن لدى الدولة، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات أصبح أسلوب حياة ويمثل قيمة إنسانية نبيلة وسلوكاً حضارياً تؤمن به القيادة والشعب وتتناقله الأجيال، مثلها الأعلى في ذلك القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، فارس العطاء وزعيم الإنسانية الذي حث على البذل والعطاء ولعب دوراً مهماً وإيجابياً في تطوير المجتمعات وتنميتها.

وقال سعادة السفير المنهالي، في تصريح بمناسبة "عام زايد": إن دولة الإمارات استمرت على نهج الخير ودروب العطاء بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأشاد السفير المنهالي بالمواقف الأخوية والدعم السخي والمآثر البطولية التي قدمتها الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لليمن، وعمدت بالدماء الزكية والأرواح الطاهرة في سبيل نيل حريته وشرعيته وأمنه واستقراره من ميليشيات الحوثي الإيرانية وقوى الإرهاب والتطرف.

وقال إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أرسى دعائم العمل التطوعي في دولة الإمارات وترك بصمات واضحة وساطعة في مسيرة العمل الإنساني محلياً وعالمياً، ليجعل من دولة الإمارات قبلة الخير ومنارة العمل الإنساني.