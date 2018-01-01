الهلال يوزع مساعدات غذائية على طلاب حضرموت

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم الإثنين، مساعدات غذائية على عدد من السكنات الطلابية بمعهد العلوم الصحية وثانويتي تريم والسوم للبنين والمعهد المهني بوادي حضرموت، وذلك ضمن مشروع إغاثة الطلبة في إطار الدعم المتواصل للقطاع التعليمي الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق.

وتوجه سعيد باحميش القائم بأعمال مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية السوم، بالشكر إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على وقوفها المعهود مع الأشقاء اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة، ومنها المعونات الغذائية لطلاب السكنات الداخلية التي ستساهم بشكل كبير في استمرار العملية التعليمية.

من جانبه، قال عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية تأتي من أجل تلبية احتياجات الطلاب في السكنات الطلابية الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة خاصة في مجال توفير المواد الغذائية.

وأكد حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كل المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت، تجسيداً لروح الأخوة والتضامن مع اليمن .

وعبر الطلاب عن سعادتهم، بهذه المساعدات الإنسانية، وتوجهوا بالشكر لدولة الإمارات على ما تقدمه من دعم متواصل، لافتين إلى إن هذه المساعدات الغذائية ستخفف عنهم عبء نفقات التغذية الشهرية.