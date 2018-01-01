محمد بن زايد وملك الأردن يتبادلان التهاني بالعام الجديد

الشارقة 24 – وام:

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بحلول العام الميلادي الجديد، مع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، سائلين الله عز وجل أن يمن على البلدين بدوام الرفعة والازدهار والرقي، وأن يعم الأمن والأمان والاستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تطرق الجانبان خلاله إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح شعبيهما إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.