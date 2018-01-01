سلطان الجابر: "عام زايد".. تكريس لمنظومة قيمية ومبادئ نبيلة

الشارقة 24 – وام:





أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن مئوية الشيخ زايد التي تصادف عام 2018، تعزّز فينا الأمل والعزيمة والإصرار على إكمال المسيرة، لافتاً إلى أن عام زايد يقدم لنا فرصة لنستلهم ونرسخ ونتمسك بالمبادئ والقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد الذي أدهش العالم بنجاحاته وإنجازاته.

وقال معاليه في مقال بهذه المناسبة: وإذ نستذكر ونفتخر بإرث الشيخ زايد، رحمه الله، فإننا نفتخر بقيادتنا الرشيدة التي تسير على النهج وتواصل المسيرة لتّعمق هذا المشروع النهضوي وتوفر له سبل التقدم والتطور.

وأضاف معاليه يطلّ عام 2018 حاملاً معه أحلام وتطلعات وآمال كل شعوب العالم بأن تسود السعادة والأمن والأمان والسلم والتسامح، إلا أنه يعني لنا في دولة الإمارات أكثر مما يعنيه لغيرنا فهو يحمل أبعاداً إضافية مهمة، إذ أنه "عام زايد"، القائد الذي بنى صرحاً شامخاً من صروح العز والفخر، وأنار طريق الحياة لشعب يستحق أن يكون من أسعد شعوب الأرض، شعبٌ مَنّ الله عليه بقائدٍ امتلك رؤية مشروع نهضوي، قائد أخذ من الماضي وبنى للمستقبل، لتزهر أرض الإمارات محبة وتسامحاً، وتشعّ بكل القيم الإنسانية التي يحتاجها عالمنا اليوم أمسّ الحاجة.