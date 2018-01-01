وزارة الدفاع الكازاخستانية تكرم سفير الدولة والملحق العسكري

الشارقة 24 – وام:

كرمت وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.

وقام سعادة تالغات مختاروف نائب وزير الدفاع في جمهورية كازاخستان بتكريم سفير الدولة، من خلال منحه ميدالية "المساهمة في تعزيز التعاون الدولي"، وذلك للجهود الدؤوبة التي يبذلها سفير الدولة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ولاسيما في المجال العسكري، مؤكداً بأن قيادة وحكومة جمهورية كازاخستان تقدر ما تقوم به بعثة الدولة في أستانا من جهود للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.

كما كرم سعادة تالغات مختاروف سعادة راشد علي المحرزي الملحق العسكري للدولة بميدالية "25 عاماً للقوات المسلحة بجمهورية كازاخستان"، للجهود المبذولة من قبله لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.