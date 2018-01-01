رأس الخيمة تدخل موسوعة غينيس بأكبر ألعاب نارية

الشارقة 24 – وام:

دخلت إمارة رأس الخيمة موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"، عن فئة أكبر مفرقعة نارية هوائية، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2018.

حضر الاحتفال الضخم الذي شهد إطلاق أكبر مفرقعة نارية هوائية بوزن 1.090 طناً 1,089.545 كيلوغراماً؛ 2397 رطلاً مئات الآلاف من الزوار كثير منهم من السياح العالميين، لتعزز بذلك إمارة رأس الخيمة مكانتها على الخريطة العالمية لاحتفالات رأس السنة الجديدة.

وحظي الحدث الذي صممه فيل غروتشي المدير الإبداعي في "غروتشي للألعاب النارية" ونفذته الشركة لصالح "جزيرة المرجان"، بدعم من أبرز الهيئات الحكومية في الإمارة، وخضع للتحكيم من قبل فريق مختص من سجل "غينيس للأرقام القياسية"، ليحصد رسمياً لقب أكبر ألعاب نارية هوائية على مستوى العالم.

وتسلم الجائزة المهندس عبد الله العبدولي العضو المنتدب لـ "جزيرة المرجان"، وفيل غروتشي المدير الإبداعي في "غروتشي للألعاب النارية."