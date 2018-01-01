نهيان بن زايد: رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تثمر نجاحاتنا ومنجزاتنا

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن الفوز بلقب الشخصية الرياضية لعام 2017، باستفتاء جريدة الاتحاد يمثل مصدر فخر واعتزاز.

وبين سموه أن اقتفاء رؤية القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تثمر نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات بمسيرة الإمارات التنموية المباركة.

وقال سموه بهذه المناسبة "فخورون بهذه الجائزة القيمة التي تبنتها منصة ومؤسسة إعلامية رائدة واكبت مسيرة التأسيس، وامتد ثراها المعرفي والتثقيفي على مدار 48 عاماً، وهي من المؤسسات الإعلامية صاحبة التأثير الفعال على الرأي العام ليس في الإمارات فحسب وإنما على مستوى الشرق الأوسط والعالم."