"المالية" تعلن جاهزية النظام المالي الاتحادي لتطبيق "القيمة المضافة"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة المالية عن تحديثها للنظام المالي الاتحادي وجاهزيته الكاملة للتعامل مع جميع المعاملات المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وذلك تأكيداً على التزامها بمعالجة وتطوير أنظمة العمل المالي الحكومي لتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بالجهات الاتحادية.

ويمكن لجميع الجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي أداء مختلف تعاملاتها المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، من خلال النظام الذي تم تحديثه بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التزام الوزارة بتطوير عمليات تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها، حيث وفرت الوزارة نظاماً وفريقاً متكاملين للدعم الفني مع رقم هاتفي مجاني مخصص للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي، والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.