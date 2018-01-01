طقس الثلاثاء في الإمارات... صحو إلى غائم بوجه عام

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً وتزداد كميات السحب أحياناً على بعض المناطق الشمالية وفوق البحر مع المساء والليل.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط ليلاً على البحر، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب تدريجياً مع آخر الليل، ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب/الضباب الخفيف.

حركة الرياح، جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 22 / 30 كم / ساعة في البداية تصبح شمالية غربية مساءً، وتصل سرعتها 55 كم/ساعة فوق البحر ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء.