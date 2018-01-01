9.4 مليار درهم... مساعدات الإمارات لليمن من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2017

الشارقة 24 – وام:

عززت دولة الإمارات عطاءها الإنساني في اليمن خلال العام 2017، وبرزت 6 قطاعات رئيسية ساهمت الإمارات، ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، في تنميتها بعد الدمار الذي خلفته مليشيات الحوثي الإيرانية هي التعليم، والصحة، والأمن، والإغاثة، والبنية التحتية، إضافة إلى برامج الإسكان، وهو ما قوبل بإشادة محلية ودولية واسعة.

وبلغ إجمالي قيمة مساعدات الإمارات للجمهورية اليمنية خلال الفترة من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2017 نحو 9 مليارات و400 مليون درهم، ما يعادل مليارين و560 مليون دولار أميركي.

وعكست تلك الأرقام والبيانات حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني بما ينسجم مع الأهداف المعلنة للتحالف العربي لتحرير اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة فاعلة من الإمارات وعدد من الدول العربية.