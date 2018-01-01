قنصل عام غانا تشيد بجهود الإمارات في دعم بلادها

الشارقة 24 – وام:

أشادت سعادة ساماتا قايفتي بوكاري القنصل العام لجمهورية غانا بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم بلادها، من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها هناك.

جاء ذلك خلال زيارتها للمقر الرئيسي لجمعية "دار البر"، ولقائها خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة الجمعية لبحث آفاق التعاون في العمل الخيري والتنموي والإنساني، تحت مظلة الجهات المسؤولة في البلدين.

وقالت بوكاري: "إن الأيادي البيضاء للإمارات تسهم بشكل كبير في تعزيز مسيرة النمو والبناء ودعم اقتصاد بلادها ومساعدة الشرائح الاجتماعية الفقيرة هناك، من خلال المشاريع الإنسانية والخيرية والتنموية التي تنفذها عبر جمعياتها ومؤسساتها، التي تشكل الذراع الخيري والإنساني والتنموي لدولة الإمارات حول العالم ".