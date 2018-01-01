أكاديمية شرطة نيويورك تخرج اثنين من منتسبي "الداخلية" بتفوق

الشارقة 24 – وام:

خرجت أكاديمية شرطة نيويورك الأميركية اثنين من منتسبي الداخلية من الأكاديمية العريقة، ليسجلوا إنجازاً جديداً يحسب للشرطة الإماراتية بتفوق أعضائها من واحدة من أعرق الأكاديميات الشرطية المتخصصة ذات الطابع الاحترافي في تنفيذ المهام والأعمال الشرطية، وذلك في حفل لتخريج 430 طالباً من الأكاديمية، أقيم في نيويورك مؤخراً بحضور رسمي كبير.

حضر الحفل من الجانب الإماراتي اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وماجد السويدي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

واجتاز المساعد أول جاسم عبد الله الدرمكي من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء والمساعد هاشم عبد المطلب الحمادي من الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية برنامج امتد لمدة 6 أشهر، تلقيا فيها العلوم والمعارف الشرطية وتدريبات في القيادة الميدانية ومحاضرات قانونية نظرية وعلمية، ورسم السيناريوهات الأمنية وتنفيذها، كما اشتملت على مطاردات واستخدام للسلاح الحي والرماية وتدريبات اللياقة البدنية وفق أرقى المستويات المطبقة عالمياً.