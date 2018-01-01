انطلاق احتفالات منطقة العين بـ "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، تنطلق في سوق هيلي الشعبي التراثي خلال الأيام المقبلة، وعلى مدار عام 2018 احتفالات منطقة العين بـ "عام زايد".

وتشتمل الفعاليات المقررة على فقرات تراثية وفنية متنوعة تعكس التراث والأصالة وارتباط المجتمع بالقيم الوطنية والتراثية وتعبر عن الوفاء لزايد الرمز والقيم والوطن.

وأعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات عقب اجتماعها، الأحد، في مجلس كبار الشخصيات في سوق هيلي الشعبي بحضور معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي الاحتفالات وعدد من المسؤولين، بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات في البرنامج المقرر لتعزير قيم الارتباط بالوطن والتراث إلى جانب البرامج الأخرى المرتبطة بالمناسبة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البرنامج ينفذ كل أسبوعين للتعبير عن الوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث يشهد تقديم القصائد الوطنية التي كتبها مؤسس الدولة وباني نهضتها وحضارتها.

وقال معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان إن البرنامج المقرر في سوق هيلي يمثل أفضل تعبير من التقدير والوفاء والعرفان للمغفور له الشيخ زايد، الذي قدم للعالم صورة رائعة من العطاء الإنساني والاجتماعي.

وأوضح أن هذه المبادرة ومن خلال الفعاليات المقررة، والتي تشتمل على العروض التراثية والأهازيج التي تحمل أشعاره رحمه الله، تعد رسالة حب ووفاء وتقدير لمؤسس الدولة.