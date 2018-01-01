محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي، الإثنين، على مأدبة غداء جمعت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد، الذي يحمل بين طياته "عام زايد الخير"، رمزاً للخير والعطاء والتسامح، وهنأ سموهما شعبنا العظيم بهذه المناسبة، راجيين الله جلت قدرته أن يجعله عام بشرى خير وسعادة لجميع أفراد وشرائح مجتمع الإمارات ولشعوب العالم أجمع.