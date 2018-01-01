518 منشأة صغيرة ومتوسطة يديرها مواطنون تستفيد من تخفيض رسوم التصاريح

الشارقة 24 – وام:

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين إدراج 518 منشأة صغيرة ومتوسطة عضواً في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ضمن الفئة الأولى في نظام التصنيف الذي تدرج بموجبه الوزارة المنشآت المسجلة لديها.

ومن المقرر إعفاء المنشآت المشار إليها من الضمانات المصرفية التي يتم تقديمها عن كل عامل في المنشأة إضافة إلى سداد رسوم تصاريح العمل والانتقال في أدنى قيمها حيث يبلغ رسم إصدار التصريح لمدة سنتين وتجديده 300 درهم عن كل تصريح فيما يبلغ رسم إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين 150 درهماً.

وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية إن خطوة الوزارة تأتي في سياق تقديم الدعم لرواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدار بكوادر وطنية وتمكينهم بما يسهم في تطوير منشاتهم واستدامتها وتحفيز المواطنين لدخول هذا القطاع الحيوي من خلال تأسيس وإنشاء المشاريع ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن الدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال المواطنين من شأنه المساهمة في تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف المتوافرة لدى تلك المشاريع في ضوء تطبيق الوزارة لسياسات وبرامج تجعل من تكلفة توظيف المواطنين لدى القطاع الخاص أقل من تكلفة تعيين العمالة الوافدة.