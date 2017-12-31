طقس الإثنين في الإمارات... صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة 24 – وام:



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الإثنين، صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية 10 - 25 / 32 كم / ساعة بوجه عام.



حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج من 1 - 2 قدم قرب الساحل، ومن 2 - 4 أقدام في العمق، وأعلى مد عند الساعة 11:43 وأدنى جزر عند الساعة 19:03.