حاكم رأس الخيمة يشهد أفراح الشميلي والخنبولي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الزفاف الذي أقامه محمد سعيد ساعد الشميلي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة زيد سعيد محمد الخنبولي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة شمل للأفراح في منطقة جلفار برأس الخيمة، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمواطنين والأهل والأصدقاء.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والحضور، العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، متمنين لهم حياة سعيدة، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرق الحربية، مجموعة من الأهازيج الشعبية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.