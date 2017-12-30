جمعية الإمارات للإبداع تبحث التعاون مع دائرة الأراضي بدبي

الشارقة 24 – وام:



بحث وفد من جمعية الإمارات للإبداع برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الجمعية في زيارته لدائرة الأراضي والأملاك بدبي سبل التعاون بين الجانبين واستفادة الجمعية من خبرات كافة الدوائر والمؤسسات والجهات التي تعنى بالإبداع والابتكار بدولة الإمارات بما يسهم في تقنين تلك الجهود وتوجيهها بالشكل السليم وبما يضمن تحقيق الجمعية لأهدافها ورؤيتها وخططها الحالية والمستقبلية.



واستمع الشيخ خالد القاسمي خلال الزيارة إلى شرح عن الدائرة ورؤيتها وبرامجها قدّمها سلطان بطي بن مجرن مديرها العام الذي أكد أن الشراكات والتعاون الثنائي مع المؤسسات المجتمعية والجمعيات ذات النفع العام تكتسب أهمية بالغة ضمن استراتيجية العمل داخل الدائرة نظرا لتأثيراتها الإيجابية على المجتمع، مبديا الرغبة والاستعداد لتسخير كافة جهود وإمكانات الدائرة ووضعها في خدمة جمعية الإمارات للإبداع.



وأشاد الشيخ خالد بن حميد القاسمي بمكانة دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي حصلت على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز في رضا المتعاملين والعاملين لعدة سنوات متتالية والدور الهام الذي تضطلع به وذلك بفضل الدعم والتوجيه الذي تتلقاه من حكومة دبي، لافتا إلى أن جمعية الإمارات للإبداع تحرص على الاستفادة من هذه التجارب وتسخيرها بما يخدم أهداف الجمعية واستراتيجيتها في دعم توجهاتها من خلال الزيارات الميدانية واتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجهات ذات الصلة.