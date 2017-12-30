حرم الرئيس السوداني تشيد بدور "أم الإمارات" في العمل الإنساني

الشارقة 24 – وام:



ثمنت وداد بابكر حرم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مكانة رفيعة ومشاركتها الإيجابية في جميع المجالات وذلك بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتمكين المرأة في شتى المجالات وبالأخص في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني على الساحة العالمية.



وثمنت خلال لقائها، بوفد برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع ووفد الاتحاد النسائي العام برئاسة سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد، الذي جرى بالخرطوم، مبادرات "أم الإمارات" للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم.



وأشادت حرم الرئيس السوداني خلال اللقاء بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمشاريع الإنسانية المختلفة ليس على مستوى الإمارات والسودان فحسب بل على مستوى العالم مما جعل سموها نموذجاً بارزاً في ساحات العطاء الإنساني بفضل مواقفها الأصيلة التي تعبر عن مدى إحساسها بالآخرين والتضامن مع قضاياهم الإنسانية.



وقالت حرم الرئيـس السوداني إن مبادرة سمو الشيخـة فـاطمة في مجال تمكين المرأة والطفل في العمل التطوعي والعطاء الإنساني تعد الأولى من نوعها على مستـوى العالم وهي خير دليل على عطائها المتواصل واهــتمامها المستمر بالمبادرات المتميزة التي تستقطب المرأة العربية وتمكينها من تقـديم برامج علاجية وجراحية وتدريبية وعلمية في مجالات الطفولة والأمومة للفئات المعوزة من المـرضى على مستوى العالم.



وأكدت عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ويواصل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والرئيس السوداني عمر حسن البشير.