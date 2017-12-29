أكد تضامن دولة الإمارات مع مصر

محمد بن زايد يعزي السيسي بضحايا هجوم حلوان الإرهابي

  • الجمعة 29, ديسمبر 2017 في 11:29 م
  • صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
    صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي الجمعة، العزاء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا هجوم حلوان الإرهابي.
الشارقة 24 – وام:
 
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي الجمعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عن خالص عزائه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار مينا في حلوان.
 
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية ووقوفها إلى جانبها في التصدي لظاهرة الإرهاب، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويجنبهم كل مكروه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
 
من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن تقديره العميق لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض الأمة وفي مقدمتها آفة الإرهاب.