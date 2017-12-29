حاكم رأس الخيمة يشهد أفراح الحبسي والشميلي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يوم الجمعة، حفل الزفاف الذي أقامه عبد الله شيبان محمد الحبسي، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة راشد حسن سعيد الشميلي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمواطنين والأهل والأصدقاء.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والحضور، العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، متمنين لهم حياة سعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرق الحربية، مجموعة من الأهازيج الشعبية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.