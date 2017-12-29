الشعفار يكرم أعضاء لجنة تقييم تمارين الأمن الداخلي لعام 2017

الشارقة 24 – وام:

وفقاً لتوجيهات القيادة الشرطية، وحرصها على تحفيز منتسبيها وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء الأمني، كرم الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي، أعضاء لجنة تقييم تمارين الأمن الداخلي لعام 2017، وذلك تقديراً لجهودهم، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحفيز منتسبيها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطوير الأداء في مختلف القطاعات، وذلك في نادي ضباط قيادة قوات الأمن الخاصة.

ويأتي التكريم وفقاً لتوجيهات القيادة الشرطية، وحرصها على تحفيز منتسبيها وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء الأمني، وتماشياً مع القيم الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

وأكد الفريق الشعفار، حرصه على تكريم لجان وفرق العمل لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء إيماناً منه بأن ذلك يشكل دافعاً وحافزاً لجميع العاملين للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم على أكمل وجه، إضافة إلى رفع المعنويات وتحفيز القدرات ونشر روح التنافس وإزكاء روح المبادرات الفعالة للنهوض بالعمل وتطويره إلى أفضل معايير الجودة والتميز.

وأثنى على الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية في الإشراف والتخطيط والتنسيق ومتابعة تنفيذ تمارين الأمن الداخلي.

ومن جانبه، قال المقدم الدكتور سالم عبد الله الحبسي رئيس أمانة اللجنة العليا للأمن الداخلي، إن اللجنة العليا تعمل في إطار استراتيجية وزارة الداخلية ووفق منهجية إدارة اللجان العليا حيث تحرص على تكريم لجان وفرق العمل التابعة للجنة العليا تقديراً منها لجهودهم المبذولة في إنجاز أعمالهم.