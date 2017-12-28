سعود بن صقر يشهد أفراح الحميدي وبن درويش

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الخميس حفل الزفاف الذي أقامه العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمناسبة زفاف نجله المهندس عبد العزيز إلى كريمة سيف سعيد بن درويش .



كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، وسعادة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمواطنين والأهل والأصدقاء.



وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والحضور العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، متمنين لهم حياة سعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.



وقدمت الفرق الحربية، مجموعة من الأهازيج الشعبية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.