الشؤون الإسلامية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الحناجر المواطنة

الشارقة 24 – وام:



احتفلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الخميس، بتخريج الدفعة الأولى من "مشروع الحناجر المواطنة"، وذلك في مسجد الشيخ زايد بمنطقة الزعاب، بحضور سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة.



وتهدف المبادرة، التي أطقتها الهيئة قبل نحو عام، إلى رعاية الطلاب المتميزين في مراكز تحفيظ القرآن ممن وهبهم الله أصواتاً ندية عذبة الأداء لتأهيلهم للعالمية ورفد الإذاعات والمحطات الفضائية الوطنية بالتلاوات القرآنية المواطنة.



واستمع الدكتور الكعبي والحضور خلال الحفل إلى تلاوة عذبة شجية بصوت القارئ الدارس عبد الله الهاشمي ختم بها القرآن الكريم وسط احتفاء به وبأمثاله من مراكز التحفيظ.



وأشاد الكعبي بدعم القيادة الرشيدة للمسابقات القرآنية المحلية والعالمية التي تجري على أرض الإمارات، حيث واكبت مراكز تحفيظ القرآن هذه الفعاليات وقدمت مشروع الحناجر المواطنة واستقطبتها من المراكز ومن بقية مؤسسات الدولة لتنمية مهارات الشباب المواطنين ورعايتهم ومتابعتهم.



من جهتها، قالت منى الغساني مديرة إدارة المراكز والمعاهد الدينية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إن هذا المشروع من المشاريع الريادية للهيئة تختص برعاية المواهب الإماراتية من ذوي الأصوات الجميلة في تلاوة القرآن الكريم بمراكز التحفيظ.



من جانبه، دعا القارئ عبد الله الهاشمي شباب الإمارات إلى خوض هذه التجربة المباركة، لافتاً إلى أنه أكمل حفظ القرآن كاملاً في مدة استغرقت 3 أعوام وذلك بتشجيع من والده .