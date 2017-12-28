الشعبة الإماراتية تشارك في جلسة البرلمان العربي

الشارقة 24 – وام:



شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي التي عقدت الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.



يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.



وقال سعادة جاسم عبد الله النقبي: إن جلسة البرلمان يوم الخميس بحثت العديد من الموضوعات والبنود والمحاور الهامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني وحقوق الإنسان، حيث اعتمد البرلمان في جلسته الخميس التقارير المرفوعة من اللجان الأربع الدائمة المنبثقة عنه، أهمها اعتماد القدس عاصمة فلسطين وعدم الاعتداد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحادي الذي رفضته معظم الدول كونه مخالف للشرعية الدولية.



وقال سعادته إن الجلسة بحثت أيضاً موضوع رفع السودان من قائمة الإرهاب ورفع الحصار عنه، كذلك تناولت الجلسة قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، فضلاً التقرير الأول الذي أعدته لجنة الشؤون السياسية عن الحالة السياسية بالوطن العربي ومحاربة الإرهاب.



ومن جانبه، ذكر سعادة خالد بن زايد الفلاسي أن البرلمان اعتمد تقرير اللجنة الاقتصادية والذي تناول مشروع خطة عملها، فضلاً عن الاتفاق على عقد مؤتمر عربي موسع لدعم التكامل الاقتصادي بالمنطقة والذي تستضيفه المملكة المغربية شهر إبريل المقبل .



من جهتها، أكدت سعادة عائشة بن سمنوه أهمية الجلسة التي انطلقت تحت شعار القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، تنفيذاً للخطة التي أعدها البرلمان العربي في جلسته الطارئة بشأن فلسطين باعتماد هذا المسمى، وقالت إن البرلمان اعتمد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية التي نصت الكثير من المبادرات والوثائق.



من جانبه، قال سعادة محمد أحمد اليماحي إن البرلمان بحث التقرير الذي أعدته اللجنة حول الحالة السياسية في العالم العربي الذي يعد الأول من نوعه خاصة وأن المنطقة تمر بأصعب الفترات والتحديات حيث أصبحت العديد من البلدان مهددة بفعل الانقسامات والتدخلات الخارجية والإرهاب.