الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

الشارقة 24 – وام:



أدانت دولة الإمارات، الهجمات الإرهابية التي استهدفت يوم الخميس، مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء ومركزاً ثقافياً مجاوراً في العاصمة الأفغانية كابول، وأودت بحياة العشرات أغلبهم طلاب.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله .



وجددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم، وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.