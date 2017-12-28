الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سان بطرسبرج الروسية

الشارقة 24 – وام:

استنكرت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع، الأربعاء، في مركز بيركريستوك للتسوق في مدينة سان بطرسبرج بشمال روسيا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الروسية في مواجهة العنف والتطرف، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن مواساتها للحكومة والشعب الروسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.