"سقيا الإمارات" و"خيرية محمد بن راشد" تختتمان حملة تطوعية في مصر

الشارقة 24 - وام:

اختتمت مؤسسة "سقيا الإمارات" ومؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملتهما التطوعية لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية مستدامة في محافظات قنا والأقصر وأسوان في صعيد مصر، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي ونادي دبي للصحافة.

وتأتي هذه الحملة تحقيقاً لأهداف عام الخير 2017 واستعداداً لاستقبال عام زايد 2018، وشارك فيها مجموعة من متطوعي هيئة كهرباء ومياه دبي ونخبة من الإعلاميين بالتعاون مع نادي دبي للصحافة.

وامتدت الحملة على مدار 8 أيام، وشملت مشاريع لتركيب شبكات توزيع مياه الشرب في كل من كوم أمبو ومنطقة خور عواضة وقرية حاجر بمركز أرمنت والعديد من القرى الأخرى في صعيد مصر، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشاريع تأهيل محطتين لتنقية المياه في منطقة أبو الريش القبلي في محافظة أسوان ونجع الغرد في محافظة الأقصر.

وشملت أيضاً تنفيذ عدة مشاريع تشغيلية تنموية نفذتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، منها توزيع قوارب للصيد ومشروعات للأشغال اليدوية والخياطة وغزل النول بالإضافة إلى حملة التدفئة الشتوية التي تشمل توزيع بطانيات على أهالي القرى.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين المستهدفين من مشاريع المياه والمشاريع التشغيلية التنموية ومشروع التدفئة 170 ألف مستفيد.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: "إن هذه الحملة الخيرية والإنسانية تأتي لمساعدة أشقائنا في قرى صعيد مصر في ختام مبادراتنا لعام الخير 2017، وفي إطار استقبالنا لعام زايد 2018 عام العطاء والبر والإحسان إلى الإنسان في كل مكان، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الخير الحقيقي كما أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" هو في إحداث فرق في حياة إنسان أو حياة مجتمع أو مسيرة وطن".