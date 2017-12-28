أحمد بن محمد يحضر الجلسة الرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ 12

الشارقة 24 - وام:

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الخميس، الجلسة الرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ 12 عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في مدينة جميرا بدبي.

حضر الجلسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام شرطة دبي، وسعادة محمد الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من كبار المسؤولين.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تقديراً لجهوده في قيادة دفة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومشاركته المستمرة والمثمرة في جلسات المؤتمر سنوياً، كما سلم سموه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في الرياضة العربية لعام 2017 الممنوحة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.