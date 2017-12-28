الرئيس التشادي يشيد بدعم الإمارات التنموي وبجهود "أبوظبي للتنمية"

الشارقة 24 - وام:

استقبل إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، وفداً من صندوق أبوظبي للتنمية، خلال زيارته للعاصمة التشادية إنجمينا يومي 20 و21 ديسمبر الجاري.

حضر اللقاء سعادة محمد علي مصبح علي الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية والوفد المرافق.

وأكد رئيس جمهورية تشاد، خلال استقباله الوفد، أهمية تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات، مشيداً بجهود صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة ودعم الخطة الوطنية للتنمية في بلاده.

من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع جمهورية تشاد في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تلك العلاقات ويقوم بدعم البرامج والخطط التنموية بالتعاون مع الحكومة التشادية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وعلى هامش الزيارة، نظم صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في تشاد ندوة تعريفية حول الإجراءات التمويلية التي يتبعها الصندوق في تمويل المشاريع في الدول النامية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول، وذلك بحضور سعادة محمد علي مصبح علي الشامسي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التشادية.