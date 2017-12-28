"الداخلية" تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة يناير المقبل

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تطلق وزارة الداخلية ممثلة في المجلس المروري الاتحادي، حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لعام 2018 على مستوى الدولة تحت شعار "لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً"، اعتباراً من الأول من يناير المقبل تستمر ثلاثة أشهر.

وأكد اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس المجلس المروري الاتحادي، في كلمة له بالمؤتمر الصحافي، الذي عقده صباح اليوم الخميس، في نادي ضباط شرطة دبي: "أن قيادتنا العليا تحرص على توفير كل مقومات السعادة لجميع شرائح المجتمع والتي من أولى مقوماتها سلامة الإنسان والحفاظ على حياته من المخاطر التي تهدد سلامته وتشكل خطراً على ممتلكاته".

وقال الزفين إن حملة التوعية الأولى لهذا العام تهدف رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالمخاطر المترتبة على السرعة الزائدة أثناء القيادة، وضبط أمن الطرق والحفاظ على أرواح الناس.

وأوضح الزفين أنه في ظل هذه التحديات، فقد قامت إدارات المرور والدوريات بالدولة بتوظيف إمكانياتها البشرية والتقنية للحد من هذه الحوادث بالتعاون والتنسيق مع جميع شرائح المجتمع، من أجل الوصول إلى تحقيق أعلى معدلات النجاح للمؤشر الوطني لخفض عدد وفيات حوادث الطرق، من خلال إعداد الدراسات وتحليل الإحصائيات وتشكيل فرق العمل، إضافة إلى قيام مجلس المرور الاتحادي والذي أصبح يمثل دوراً هاماً في رسم خطط العمل المرورية، وإصدار التوصيات اللازمة لتطوير منظومة العمل المروري على مستوى الدولة.

وفي ختام كلمته، أعرب الزفين عن أمله بأن تكون هذه الحملة الموحدة الأولى لهذا العام ثمرة للنجاح وخطوة في الاتجاه الصحيح لخفض الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة، والتي تشكل نسبة لا تقل عن 40 % من الحوادث المرورية.

وفي ختام المؤتمر، قام اللواء محمد سيف الزفين بتكريم ممثلي الشركات الراعية والمساهمين في دعم وإنجاح الحملة.

حضر المؤتمر الصحافي العميد خليفة الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، والعميد علي محمد الشامسي مدير عام ترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بوزارة الداخلية وأعضاء المجلس المروري الاتحادي.