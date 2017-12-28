المستشفى الإماراتي الميداني يعالج آلاف اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش

الشارقة 24 - وام:

تمكن المستشفى الإماراتي الميداني التطوعي ببنغلاديش من علاج الآلاف من اللاجئين الروهينغا من الأطفال والمسنين الذين يعانون من أمراض طارئة ومزمنة.

وتأتي المبادرة بإشراف أطباء متطوعين من الإمارات وبنغلاديش تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 عام زايد، وتعزيزاً لدور الإمارات ورسالتها الإنسانية.

ويعمل المستشفى الإماراتي الميداني للاجئين في محطته الحالية ببنغلاديش ضمن منظومة المستشفيات الإماراتية الميدانية المتحركة لخدمة الأطفال والمسنين لمبادرة زايد العطاء في مختلف دول العالم، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية انسجاماً مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل التطوعي.