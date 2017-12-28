"الوطني للأرصاد": طقس رأس السنة مستقر ودرجات الحرارة العظمى بين 17 إلى 31

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال فترة رأس السنة مستقراً بوجه عام، مع هدوء نسبي للرياح وزيادة في الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صحو، ومعتدل الحرارة نهاراً ومائلاً للبرودة ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر مما يؤدي إلى تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على مناطق مختلفة من الدولة خلال هذه الفترة لتقل معه الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

ويتركز وجود الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والغربية يومي الجمعة والسبت، بينما يتشكل الضباب والضباب الخفيف يومي الأحد والإثنين، ليشمل المناطق الداخلية والغربية وأبوظبي والوسطى، وتكون الرياح شمالية شرقية على المناطق الشرقية والشمالية، وشمالية غربية على المناطق الغربية والداخلية، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س أحياناً على البحر، الذي يكون مناسباً لكافة الأنشطة البحرية ويكون ارتفاع الموج من خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان بوجه عام.

تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 17 إلى 31 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 10 إلى 20 درجة.

ويناشد المركز قائدي السيارات ومستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور أثناء قيادة المركبات في حال وجود الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.