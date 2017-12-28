إطلاق "مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء" لدعم الطاقات الشابة المتميزة

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء "مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء" لدعم الطاقات الشابة المتميزة في الوكالة من خلال توفير منصة لطرح أفكارهم الإبداعية في مجال الفضاء والارتقاء بها إضافة إلى تبادل الرؤى والطموحات للقطاع عبر جلسات العصف الذهني.

حضر حفل الإطلاق الذي أقيم، الخميس، في مقر وكالة الإمارات للفضاء بأبوظبي معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وسعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمهندسين والموظفين.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي إن إطلاق المجلس يأتي تجسيداً لجهود الوكالة الرامية إلى تمكين الشباب الإماراتي الطموح من ريادة مستقبل قطاع الفضاء وتفعيل مساهمتهم في تحقيق رؤى الدولة حيث تأتي هذه المبادرة في إطار "مئوية الإمارات 2071" التي تستهدف تمكين الإنسان من إطلاق مواهبه وقدراته لخدمة الوطن في مختلف القطاعات بما يعزز مكانة الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها.

وأشار معاليه إلى أن قطاع الفضاء الإماراتي يعتمد بشكل أساسي على الطاقات البشرية الوطنية وأفضل المواهب المتخصصة والشابة منها، لافتاً إلى أن الوكالة تضم نخبة من أبرز العقول التي جذبتها بفضل طبيعة المشاريع الفريدة التي سيكون لها انعكاس كبير على تحقيق توجه الدولة المستقبلي في مجالات مختلفة مثل الفضاء والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة وملفات الصناعات والعلوم والمهارات المتقدمة وهي المجالات التي تستقطب عادة الشباب الإماراتي المدفوع بشغف التحدي وإيجاد الحلول المبتكرة.