حمدان بن زايد يؤكد أهمية نقل الموروث الإماراتي إلى شعوب العالم

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تحرص على حفظ التراث ودعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات التراثية والتي تعد وسيلة هامة لتعليم الأجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة والتي تعتبر رصيداً حضارياً وإنسانياً أمام العالم كون التراث هو الكنز الوطني الذي نعتز به والذي أوصانا به المغفور له الوالد الشيخ زايد "طيب الله ثراه".

وأشاد سموه بحرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على إحياء التراث الإماراتي الذي يعكس التزامنا بهويتنا ويجسد مشاعر الولاء والانتماء للوطن ويرسخ المسيرة التنموية للإمارات التي تحرص على تكريس قيم الأصالة ومفردات تراثنا الغني والمتنوع مثلما تحرص على استشراف المستقبل الحاضر في فكر قيادتنا وعلى تحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة.

جاء ذلك في تصريح لسموه في ختام فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان الظفرة الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 28 ديسمبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بمهرجان الظفرة والفعاليات التي تضمنته ودوره في المحافظة على الموروث الإماراتي ونقله من جيل إلى آخر وبخاصة من ناحية إنعاش الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة.