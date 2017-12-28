"الإمارات للطاقة النووية" تحتفي بتخريج فوج جديد من "رواد الطاقة"

الشارقة 24 – وام:

احتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتخريج فوج جديد من برنامج المنح الدراسية "رواد الطاقة" ضم 23 مهندساً إماراتياً بينهم 5 مهندسات، استكملوا جميعهم بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في تصميم الوقود النووي على يد نخبة من الخبراء العالميين في هذا المجال.

ونجح البرنامج التدريبي الذي يعقد بالشراكة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" - شريك المؤسسة في "الائتلاف المشترك" - والذي استمر لمدة ثلاثة أعوام في تحقيق أهدافه الرامية إلى إتاحة المجال للكوادر الإماراتية الشابة لاكتساب المهارات الأساسية التي تمكنهم من أن يصبحوا خبراء في مجالات الوقود النووي في المستقبل القريب.

وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها في هذا المجال الحيوي والمتقدم يتصدر أولويات المؤسسة، وذلك لضمان تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية بكفاءة عالية وفق أرقى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة.

وأعرب عن فخر المؤسسة بمستوى الأداء المتميز لخريجي رواد الطاقة وانضمامهم لمسيرة تطوير القطاع الذي ينطوي على أهمية استراتيجية كبيرة لدولة الإمارات وينسجم مع خطة أبوظبي واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لا سيما أن الطاقة النووية الآمنة والمستدامة والصديقة للبيئة ستلعب دوراً محورياً في مستقبل الدولة وتحفز النمو الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد فضلاً عن دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن في مجال الطاقة وتنويع مصادرها.

وتم إطلاق برنامج المنح الدراسية "رواد الطاقة" في عام 2009 بهدف إعداد الكوادر البشرية الإماراتية الخاصة بقطاع الطاقة النووية السلمية.