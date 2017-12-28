بلحيف النعيمي: للعمل التطوعي دور بارز في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، دور العمل التطوعي في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها المرموقة إقليمياً وعالمياً.

ولفت معالي الوزير إلى أن غرس ثقافة العمل التطوعي ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة، لدورها في بناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، كما أنه يحقق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والتي تبلورت في رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بنادي الجلف والرماية في إمارة الشارقة، لتكريم فريق العمل ومتطوعي الملحمة الوطنية "درة الأزمان".

وقد كرم معاليه خلال الحفل الذي حضره سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد للإسكان والتخطيط الحضري، وسعادة المهندس محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، فريق العمل من الجهات الثلاثة التي يشرف معاليه على عملها ومتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي، وشرطة دبي، إلى جانب ندوة الثقافة والعلوم بدبي.