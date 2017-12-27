اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالدولة تعقد اجتماعها الـ 19

الشارقة 24 – وام:



عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة اجتماعها الـ 19، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.



واستعرضت اللجنة - خلال الاجتماع الذي جرى بديوان عام الوزارة بأبوظبي - التحضير لجلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي ستعقد 22 يناير 2018 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث يعد هذا التقرير الدوري الثالث للدولة بعد تقديمها لتقريريها الدوريين الأول والثاني.



ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تعد منبرا للحوار البناء فيما بين الدول تتبادل فيه أفضل الممارسات والخبرات والإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.