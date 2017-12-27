الإمارات تشارك في اجتماع وزراء التعليم العالي العرب في القاهرة

الشارقة 24 – وام:



ترأس سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الـ 16 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي، التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التعليم يعد من المقومات الأساسية للدول الساعية إلى التقدم والتطور كما أنه ضرورة لرخاء ونهضة الشعوب.



وشدد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي القاها نيابة عنه السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، على أن الدولة التي تعمل على تطوير نظامها التعليمي هي التي تتفوق في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية.



وأكد ضرورة تعزيز دور مؤسسات التعليم التقني والمهني، وتوطيد التعاون بينها وبين الجامعات من جهة وبين مؤسسات قطاع التشغيل العامة والخاصة من جهة أخرى لتحسين وتطوير نظام التعليم وتحقيق كافة متطلبات المجتمع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا الى ان العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية هي علاقات مرتبطة بعضها ببعض وتكتسب أهمية بالغة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة.

وفي ختام الاجتماع دعا وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، إلى ضرورة دعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية العاملة في القدس العربية ضد عمليات التهويد والتصدي لها.



وأكد الوزراء، أهمية التخطيط المتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات العمل والإنتاج في إطار الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لكل دولة وأولوياتها وعناصر تميزها النسبي.



وطالبوا بمراجعة التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لعلاقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع سوق العمل، بهدف تعزيز الشراكة بينهما وتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.